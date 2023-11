Al Ittihad, de Espírito Santo, perde e já está a 11 pontos do Al Hilal, de Jesus

O único golo da partida foi marcado aos 14 minutos, pelo avançado brasileiro Carlos Júnior, nome conhecido do futebol português, visto que representou o Santa Clara durante três épocas.



Com esta derrota, a equipa de Nuno Espírito Santo, atual campeão saudita, já regista um atraso de 11 pontos para o líder do campeonato, o Al Hilal, de Jorge Jesus, ao fim de apenas 12 jornadas, o que torna a revalidação do título um objetivo cada vez mais mais difícil de alcançar.



O Al Hilal, que venceu hoje em casa do Al Fateh, por 2-0, lidera com 32 pontos (12 jogos), seguido do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, com 25 (11), do Al Taawon, em terceiro, com 24 (11), enquanto o Al Ittihad é sexto, com 21 (12).