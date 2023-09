Al-Ittihad, de Espírito Santo, vence e é líder isolado da Liga saudita

O Al-Fateh foi a primeira equipa a marcar, à passagem da meia hora, pelo médio marroquino Marwane Saadane, mas o Al-Ittihad deu a volta ao resultado ao empatar aos 38, pelo avançado brasileiro Romarinho, e aos 45+1, pelo internacional francês N’Golo Kanté, que já tinha assistido para o primeiro da sua equipa.



Este triunfo permitiu à equipa de Nuno Espírito Santo, detentora do título, de ascender à liderança, isolada, com 18 pontos, aproveitando o empate cedido hoje pelo Al-Hilal, de Jorge Jesus, em casa do Damac, a um golo, que caiu para a segunda posição com 17 pontos.