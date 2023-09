Al Ittihad, de Espírito Santo, vence e lidera Liga saudita à condição

No Al Akhdoud Club Stadium, em Najran, o primeiro tempo não teve golos, com o internacional francês Karim Benzema a aparecer, à passagem do minuto 72, para anotar o único tento da partida, após um passe de Haroune Camara.



Com este triunfo, e depois do desaire na última ronda, o atual campeão saudita passa a ocupar a liderança, com 15 pontos, mais dois do que o segundo colocado Al Hilal, de Jorge Jesus, e o terceiro Al Taawon, ambos com um jogo por disputar. O Al Akhdoud é 13.º, com quatro.