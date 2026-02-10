Al Ittihad, de Sérgio Conceição, nos `oitavos` da Liga dos Campeões asiáticos

Em Jeddah, os sauditas atingiram a vitória mais expressiva sob orientação de Conceição com golos do marroquino Youssef En-Nesyri (minuto três), do franco-argelino Houssem Aouar (20, 58 e 79) e dos portugueses Roger Fernandes (49 e 62), no seu primeiro ‘bis’ desde a saída do Sporting de Braga, e Danilo Pereira (51), que ainda não tinha marcado esta temporada.



Conceição igualou o triunfo mais dilatado da carreira, ao repetir o resultado obtido pelo FC Porto numa receção ao Portimonense, em abril de 2022, para a 30.ª jornada da I Liga portuguesa, que seria conquistada naquele ano pelos ‘dragões’, no 30.º e último título de campeão nacional do clube.



Já Pedro Martins, que cumpre a quarta época ao serviço dos qataris do Al Gharafa, sofreu a maior derrota como técnico, num percurso em que leva mais de 760 encontros, acima dos 610 de Conceição.



O Al Ittihad, campeão da Ásia em 2004 e 2005, agarrou uma das 16 vagas de acesso às eliminatórias, destinadas aos oito primeiros classificados das zonas oeste e este da principal competição de clubes daquele continente.



Ao fim da sétima de oito rondas da fase de liga, o campeão saudita subiu ao quinto lugar da zona oeste e acumula 12 pontos, quatro acima da zona de eliminação, na qual continua o Al Gharafa, 10.º classificado, com seis.



O Al Ittihad juntou-se aos compatriotas do Al Hilal recordista de conquistas, com quatro, e do Al Ahli, detentores do troféu, aos iranianos do Tractor e aos emiradenses do Al Wahda no lote de equipas da zona oeste apuradas para os ‘oitavos’, ficando por definir três vagas entre outras cinco equipas.



O Al Gharafa tem a pior pontuação desse quinteto, ao somar seis, contra oito dos também qataris do Al Sadd e do Al Duhail e dos emiradenses do Al Sharjah, de José Morais, e 11 dos emiradenses do Shabab Al Ahli, de Paulo Sousa, enquanto Al Shorta e Nasaf Qarshi já estão eliminados antes da derradeira jornada da fase de liga, agendada para a próxima semana.



Na Liga dos Campeões asiáticos 2, cuja ronda a eliminar começou hoje, os iranianos do Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, e os emiradenses do Al Wasl, de Rui Vitória, sofreram derrotas tangenciais na primeira mão dos ‘oitavos’.



O Esteghlal perdeu na receção aos jordanos do Al Hussein (1-0), disputada nos Emirados Árabes Unidos, ao passo que o Al Wasl foi batido fora pelos iraquianos do Al Zawraa (3-2), na estreia de Rui Vitória, tendo jogado quase uma hora em inferioridade numérica e desperdiçado duas vantagens.



Os ‘oitavos’ da segunda prova asiática de clubes continuam na quarta-feira, quando os sauditas do Al Nassr, orientados por Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel, visitarem os turquemenos do Arkadag, estando a segunda mão prevista para entre 17 e 19 de fevereiro.