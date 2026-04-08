Al Ittihad do treinador Sérgio Conceição perde en casa com o Neom

O encontro foi marcado pela alternância no comando do marcador e pelo golo decisivo de Ala Al Haji, aos 90+1 minutos, que saiu do banco aos 63 para garantir os três pontos para o Neom do guarda-redes português Luís Maximiano.



O Neom chegou à vantagem de 2-0, com golos do argelino Said Benrahma, aos três minutos, e do uruguaio Luciano Rodriguez, aos 16, mas o Al Ittihad deu a volta com um bis do marroquino Youssef En Nesyri, aos 38 e 44, e Houssem Aouar, aos 49, a passe do português Danilo Pereira, titular juntamente com o compatriota Roger.



O empate a três surgiu aos 55 minutos, por Muhannad Al Saad, e o triunfo do Neom por 4-3 foi sentenciado já no período de descontos do encontro por Ala Al Haji, aos 90+1, que tinha saído do banco dos suplentes da equipa visitante aos 63.



O Al Ittihad, que somou apenas duas vitórias nos últimos sete jogos do campeonato saudita, segue na sexta posição, com 45 pontos, a 25 do líder Al Nassr, enquanto o Neom, com o segundo triunfo consecutivo, ocupa a oitava posição, com 39.



