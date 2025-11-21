Futebol Internacional
Al Ittihad estreia-se a ganhar com Sérgio Conceição ao quinto jogo na Liga saudita
O campeão Al Ittihad logrou a primeira vitória ao quinto encontro no campeonato saudita de futebol sob orientação do treinador português Sérgio Conceição, ao triunfar na receção ao Al Riyadh (2-1), na nona jornada.
O francês Karim Benzema (24 minutos) e Mohammed Al Khaibari, na própria baliza (42), permitiram à equipa de Jeddah cessar uma série de cinco partidas sem vencer na prova.
Já na segunda parte, o Al Ittihad ficou em inferioridade numérica, por expulsão do gaulês Moussa Diaby (minuto 73), antes de o senegalês Mamadou Sylla reduzir distâncias (77).
O internacional português Danilo Pereira foi titular pelo Al Ittihad, tal como o compatriota Tozé no Al Riyadh, enquanto Roger Fernandes esteve de fora das opções dos anfitriões.
O Al Ittihad ascendeu, para já, ao sétimo lugar, com os mesmos 14 pontos do Al Khaleej, sexto, que visitará no domingo o líder isolado Al Nassr, com 24, que é comandado pelo português Jorge Jesus e tem os também lusos Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel.
No comando do Al Ittihad desde outubro, Sérgio Conceição tinha juntado dois empates e duas derrotas no campeonato antes da vitória sobre o Al Riyadh, por entre um triunfo na Taça do Rei da Arábia Saudita e dois na fase principal da Liga dos Campeões asiáticos.
O Al Riyadh é 13.º classificado, com oito pontos, quatro acima da zona de despromoção.
