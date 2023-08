Al Ittihad ganha e comanda a liga saudita

A equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo comanda, isolada, com 12 pontos, mas não tem só razões para sorrir, já que Benzema saiu de jogo no minuto 42 do jogo, magoado no adutor da perna esquerda.O goleador francês nem quis esperar pelo intervalo e foi rendido pelo português Jota, ex-Celtic, que foi determinante para a vitória, marcando o segundo golo no claro triunfo por 3-0.O brasileiro Romarinho, a passe de Ngolo Kanté, marcou o primeiro dos três golos dos visitantes, aos 63, Jota fez o segundo, a passe de Igor Coronado (67). O terceiro golo foi totalmente brasileiro, finalizado por Igor Coronado, a passe de Romarinho (73).O Al Ittihad soma agora 12 pontos, mais dois do que o Al Hilal, a equipa comandada por outro treinador luso, no caso Jorge Jesus.Ainda sem Neymar na equipa, por estar a recuperar de lesão, o Al Hilal apresentou-se na receção ao Al Ettifaq, de Steven Gerrard, recheado de estrelas, como Bono, Malcom, Milinkovic-Savic, Koulibaly e o português Rúben Neves, e venceu por 2-0.Em Riade, os golos foram do brasileiro Malcom (24) e de Salem Al Dawsari (41).A próxima jornada vai opor justamente as formações orientadas por Nuno Espírito Santo e Jorge Jesus, com o primeiro lugar do campeonato em jogo.