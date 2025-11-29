Futebol Internacional
Al Ittihad nas `meias` da Taça da Arábia Saudita
O Al Ittihad apurou-se para as meias-finais da Taça da Arábia Saudita com uma goleada na receção ao Al Shabab, por 4-1, com um hat-trick do avançado francês Karim Benzema.
Danilo e Roger Fernandes foram titulares na equipa de Sérgio Conceição, com Benzema a marcar aos 30, 84 e 87 minutos, respetivamente, numa partida em que a equipa do técnico português chegou a estar a perder.
O marroquino Hamdallah, aos 14 minutos, deu vantagem aos forasteiros, com Doumbia a fazer o empate aos 20, antes da goleada do atual detentor do título.
Pouco antes, nos quartos de final da Taça, o Al Hilal também seguiu para as ‘meias’ com um triunfo sobre José Gomes, nos 4-1 frente ao Al Fateh. O internacional português Rúben Neves marcou um dos golos do Al Hilal.
(Com Lusa)