Em Taif, na Arábia Saudita, o francês Karim Benzema, aos 63 minutos, fez o único golo da partida, num encontro em que Jota foi titular no Al Ittihad, atual campeão saudita.Com este resultado, e após o 2-1 imposto aos também tunisinos Espérance de Tunis, na estreia, a equipa de Espírito Santo passou a somar seis pontos no topo do agrupamento e tem a passagem assegurada para a próxima fase.