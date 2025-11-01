Al Ittihad `resgata` empata nos descontos depois de uma hora com menos um

Quatro dias depois de ter eliminado o líder Al Nassr da Taça do Rei, a equipa do Al Ittihad teve bravura para ir atrás de uma desvantagem muito adversa, quando perdia por 4-0, aos 47 minutos, e sem Fabinho desde os 32 minutos.

Diaby iniciou a recuperação, com um ‘bis’, aos 51 e 86 minutos, e foi já nos descontos que o campeão saudita chegou ao empate que parecia impensável, com golos de Mitaj, aos 90+6, e Al Ghamdi, aos 90+8.No Al Khaleej, o português Pedro Rebocho foi titular, e no Al Ittihad Danilo Pereira e Roger foram opção de início para Sérgio Conceição.Sérgio Conceição ainda não viu o campeão saudita vencer no campeonato desde que chegou e assumiu a equipa em 17 de outubro, somando agora dois empates e uma derrota na Liga, que o deixam num modesto oitavo lugar.