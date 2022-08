Al Khaleej de Pedro Emanuel começa a perder na Arábia Saudita

A formação da casa, que veio do escalão secundário na última época, foi impotente para travar a experiência do Al Hilal, por quem o ex-portista Moussa Marega fez o 2-0, aos 25 minutos.Antes, o Al Hilal tinha-se adiantado, aos três minutos, com o golo do internacional nigeriano Odion Ighalo.Também jogaram pelo Al Hilal outros jogadores que passaram pelo campeonato português, como o brasileiro Matheus Pereira, o peruano André Carrillo e o argentino Luciano Vietto.Esta é já a terceira experiência de Pedro Emanuel no campeonato saudita, depois de passagens por Al Taawon e Al Nassr.