Al Musrati é baixa no Sp. Braga para jogo decisivo com Panathinaikos

Al Musrati, lesionado, é a grande baixa da lista de convocados do Sporting de Braga para a segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões de futebol, terça-feira, com o Panathinaikos.

O médio líbio saiu ainda durante a primeira parte da primeira mão, na passada quarta-feira (vitória por 2-1), com uma entorse no pé direito, e não recuperou para o jogo decisivo que vai decidir a entrada na fase de grupos da competição.



João Moutinho, o mais recente reforço dos minhotos, também seguiu viagem com a comitiva que hoje seguiu para a Grécia, mas o experiente médio não pode ser opção porque não está inscrito na UEFA.



Sporting de Braga e Panathinaikos defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, jogo que será arbitrado pelo italiano Daniele Orsat.







A lista dos 25 convocados:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.



Defesas: Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar, José Fonte, Niakaté, Borja, Joe Mendes e Adrián Marín.



Médios: Castro, Zalazar, André Horta, João Moutinho, Pizzi, Soumaré, Roger e Vítor Carvalho.



Avançados: Bruma, Rony Lopes, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Álvaro Djaló e Banza.