Al Musrati é reforço do Mónaco até final da época com empréstimo do Besiktas

O médio internacional líbio Al Musrati é reforço do Mónaco até final da temporada por empréstimo dos turcos do Besiktas, anunciou hoje o emblema monegasco, adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões em futebol.

Nas redes sociais, o Mónaco deu as boas-vindas a Al Musrati, antigo jogador do Sporting de Braga, Rio Ave e Vitória de Guimarães, com o clube, de acordo com a imprensa desportiva francesa, a ficar com uma opção de compra no valor de oito milhões de euros.



Pelo empréstimo, o Mónaco terá desembolsado um milhão de euros ao Besiktas, equipa em que jogador de 28 anos era colega dos portugueses João Mário, Gedson Fernandes e Rafa.



Antes de passar temporada e meia no futebol turco, Al Musrati passou mais de três anos em Braga e esteve várias vezes associado a uma possível transferência para o Benfica, algo que nunca veio a acontecer.



Antes, o médio defendeu as cores do Rio Ave, por empréstimo de Vitória de Guimarães, clube no qual nunca se conseguiu impor na equipa principal.