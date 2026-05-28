Al Nassr confirma saída do treinador Jorge Jesus

“Chegou como desafiante e sai como campeão. Obrigado Jesus, por tudo o que deste ao teu clube Al Nassr. Serás sempre amado e lembrado com carinho pelos adeptos do Al Nassr”, lê-se nas redes sociais da equipa de Riade.



Jorge Jesus já tinha revelado que ia deixar o clube, em 21 de maio, logo após conquista do título, sem revelar qual seria o próximo passo.



“É verdade que eu não vou continuar na Arábia Saudita”, afirmou Jorge Jesus, em declarações à SportTV, no final da partida que garantiu o título do Al Nassr, revelando que a decisão já estava prevista desde o início do projeto.



Jesus, que conseguiu o 24.º título da carreira, explicou que recusou assinar um contrato superior a uma temporada quando foi abordado pelo clube saudita, considerando que o desgaste físico e emocional acumulado ao longo da época pesou na decisão de sair.



“Foi um campeonato muito duro, há um desgaste muito grande. Acho que foi um ano maravilhoso e agora tenho de ir desfrutar do outro lado”, afirmou.



Jorge Jesus sublinhou a importância de Cristiano Ronaldo na sua decisão de aceitar o projeto: “Eu disse-lhe: só aceito este projeto do Nassr por ti. Vamos ganhar os dois campeões e vais sair daqui com um título. Foi o que aconteceu”.



Questionado sobre o futuro, o treinador admitiu que o Fenerbahçe é uma das hipóteses em cima da mesa, revelando que recebeu propostas de dois dos três grandes clubes turcos.



“Tenho uma história ainda para acabar se calhar no Fenerbahçe. Já houve uma parte interessada, não só o Fenerbahçe, outra equipa da Turquia também me fez um convite”, assumiu.



Com a conquista de hoje, Jorge Jesus, de 71 anos, voltou a festejar um título saudita, tal como já tinha feito pelo Al Hilal, que liderou por duas vezes, a última das quais entre 2023/24 e 2024/25.



Nos quase 40 anos de carreira como treinador, que se iniciou em 1989/90, no Amora, o Al Nassr foi o 16.º clube que Jorge Jesus orientou, numa lista em que se destacam os ‘grandes’ lisboetas Benfica, em duas passagens (2009-2015 e 2020-2021), e Sporting (2015-2018), e os brasileiros do Flamengo.



De resto, em nove épocas e meia nos ‘encarnados’, conquistou 10 troféus, todos na primeira passagem, com três títulos de campeão, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga, enquanto pelos ‘leões’ venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga.



No Brasil, em cerca de ano e meio ao comando do Flamengo, entre 2019 e 2020, venceu um campeonato brasileiro, uma Supertaça do Brasil, um campeonato estadual carioca, uma Taça Libertadores e uma Supertaça sul-americana, além de ter atingido a final do Mundial de clubes de 2019, perdida pelo ‘mengão’ frente ao Liverpool, no prolongamento (1-0).



O currículo do técnico inclui ainda passagens pelos bancos de Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga e Fenerbahçe.