Al Nassr continua a vencer com golos de Ronaldo e Félix

O Al Nassr, treinado pelo português Jorge Jesus, continua a fazer um percurso exemplar no campeonato da Arábia Saudita e conta por vitórias os oito jogos disputados, totalizando 24 pontos.



Hoje, em Tabuk, Cristiano Ronaldo marcou de grande penalidade, aos 65 minutos, então a fazer o 2-0 para os visitantes, que lideravam desde o minuto 47, face ao golo do brasileiro Ângelo Gabriel.



Na primeira parte, não houve golos, apesar do amplo domínio do Al Nassr, com o luso Luís Maximiano, na baliza do Neom, a cotar-se como o melhor elemento da sua equipa.



O Neom ainda conseguiu reduzir, aos 84 minutos, através do saudita Ahmed Abdu, mas, nos minutos finais, já com a formação da casa reduzida a 10 jogadores, João Félix confirmou a sua veia goleadora, marcando aos 86 minutos - é já o seu 10.º golo na prova, em oito jornadas.



A Liga saudita é liderada pelo Al Nassr com 24 pontos, seguido pelo Al Taawon, com 21, e pelo Al Hilal, com 20.