Al Nassr contrata extremo francês Kingsley Coman ao Bayern Munique

Coman, de 29 anos, assinou um contrato de três temporadas com o Al Nassr, até 2028, juntando-se no emblema de Riade aos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, este último também reforço para a temporada 2025/26.



Apesar de nenhum dos clubes ter adiantado os valores envolvidos na transferência, a comunicação social alemã refere que o Al Nassr pagou cerca de 35 milhões de euros pelo extremo gaulês.



“É difícil imaginar que passaram 10 anos desde que tornei Munique a minha casa, tinha eu 19 anos. Durante este tempo, consegui viver momentos e sucessos inesquecíveis com este clube incrível”, escreveu Coman numa publicação nas suas redes sociais, destacando como melhor momento “o golo da vitória na final da Liga dos Campeões de 2020, em Lisboa”.



Depois de passagens por Paris Saint-Germain, clube em que se formou, e Juventus, o extremo representava o Bayern desde 2015/16, tendo desde então somado 339 jogos e 72 golos pelos bávaros, com os quais conquistou nove títulos de campeão alemão, seis Supertaças germânicas, três Taças da Alemanha, um Mundial de clubes e a já referida Liga dos Campeões de 2019/20, em que marcou o tento do triunfo na final com o PSG (1-0), no Estádio da Luz.



Além de João Félix (ex-Chelsea) e Kingsley Coman, o Al Nassr já tinha garantido também a contratação do central espanhol Iñigo Martínez, proveniente do FC Barcelona.



A formação de Riade terminou a última edição da Liga saudita na terceira posição, atrás do campeão Al Ittihad e do ‘vice’ Al Hilal, precisamente o anterior clube de Jorge Jesus.

