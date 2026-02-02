Futebol Internacional
Al Nassr, de Jesus, vence com assistência de Félix e sem Ronaldo
O Al Nassr venceu o Al Riyadh 1-0, na 20.ª jornada da Liga saudita de futebol, com o internacional português João Félix em destaque na equipa treinada por Jorge Jesus, que não contou com Cristiano Ronaldo.
Num encontro em que Cristiano Ronaldo recusou disputar, em protesto com algumas decisões por parte do fundo Soberano saudita, o único golo surgiu aos 40 minutos, com Félix a 'inventar' um passe por cima da defesa adversária, que desmarcou o senegalês Sadio Mané, recentemente vencedor da Taça das Nações Africanas, e este, com um forte remate, decidiu o encontro.
Com a vitória, a quinta consecutiva no campeonato da Arábia Saudita, o Al Nassr segue no segundo posto, com 46 pontos, apenas menos um do que o líder Al Hilal, que, com Rúben Neves no 'onze', cedeu o terceiro empate consecutivo na receção ao Al Ahly, que é terceiro com 44 pontos.
Já o Al Riyadh, com o luso Tozé a titular, é 15.º com 12, e está em risco de cair para a zona da despromoção durante esta jornada.
