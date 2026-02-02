Al Nassr, de Jesus, vence com assistência de Félix e sem Ronaldo

Em direto
O Al Nassr venceu o Al Riyadh 1-0, na 20.ª jornada da Liga saudita de futebol, com o internacional português João Félix em destaque na equipa treinada por Jorge Jesus, que não contou com Cristiano Ronaldo.

Félix assistiu o senegalês Sadio Mané para o golo Hamad I Mohammed - Reuters

Num encontro em que Cristiano Ronaldo recusou disputar, em protesto com algumas decisões por parte do fundo Soberano saudita, o único golo surgiu aos 40 minutos, com Félix a 'inventar' um passe por cima da defesa adversária, que desmarcou o senegalês Sadio Mané, recentemente vencedor da Taça das Nações Africanas, e este, com um forte remate, decidiu o encontro.

Com a vitória, a quinta consecutiva no campeonato da Arábia Saudita, o Al Nassr segue no segundo posto, com 46 pontos, apenas menos um do que o líder Al Hilal, que, com Rúben Neves no 'onze', cedeu o terceiro empate consecutivo na receção ao Al Ahly, que é terceiro com 44 pontos.

Já o Al Riyadh, com o luso Tozé a titular, é 15.º com 12, e está em risco de cair para a zona da despromoção durante esta jornada.
