Al Nassr, de Jorge Jesus, continua vitorioso na Liga dos Campeões asiáticos 2

Desfalcados do avançado português e capitão Cristiano Ronaldo, ausente das opções por opção técnica, os sauditas adiantaram-se com golos do brasileiro Ângelo, aos 10 minutos, e de Haroune Camara, aos 27, antes de o suplente Brison Fernandes reduzir, aos 45+1, para os indianos, que viram o espanhol David Timor ser expulso perto do fim, aos 90+2.



O avançado João Félix foi lançado aos 66 minutos pelo Al Nassr, que continua isolado no primeiro lugar da ‘poule’, com nove pontos, seguido dos tajiquistaneses do Istiklol, com seis e também em zona de acesso aos oitavos de final, ao contrário dos iraquianos do Al-Zawra’a, terceiros classificados, com três, e do Goa, quarto e último, ainda a ‘zeros’.



Além de Jorge Jesus, que ganhou 10 dos 11 jogos disputados pelo Al Nassr em todas as competições, a Liga dos Campeões asiáticos 2 integra mais quatro técnicos portugueses, num total de 32 clubes distribuídos por oito grupos nas zonas oeste e este do continente.



Os baremitas do Al Muharraq, de Nandinho, recebem hoje os emiradenses do Al Wasl, de Luís Castro, para a ‘poule’ A, na qual os iranianos do Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, são anfitriões dos jordanos do Al Wehdat, enquanto, no Grupo C, os jordanos do Al Hussein, de Quim Machado, não jogam esta semana, após a retirada dos indianos do Mohun Bagan.