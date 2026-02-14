Futebol Internacional
Al Nassr, de Jorge Jesus, vence Al Fateh, de José Gomes, com golo de Ronaldo
O Al Nassr, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu hoje em casa do Al Fateh, do técnico José Gomes, por 2-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, no jogo da 22.ª jornada da Liga saudita de futebol.
O avançado português, que não jogava há 15 dias devido a um diferendo com o fundo de investimento da Liga saudita, abriu o marcador, aos 18 minutos, seguindo-se o tento de Yahya, aos 80, para a equipa de Jesus, que também contou com João Félix no ‘onze’ titular.
Na tabela classificativa, o Al Nassr retomou o segundo lugar, com 52 pontos, menos um do que o líder, o Al Hilal, enquanto o Al Fateh, que teve Jorge Fernandes como titular, é 10.º, com 24.
