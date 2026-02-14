Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Al Nassr, de Jorge Jesus, vence Al Fateh, de José Gomes, com golo de Ronaldo

Al Nassr, de Jorge Jesus, vence Al Fateh, de José Gomes, com golo de Ronaldo

O Al Nassr, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu hoje em casa do Al Fateh, do técnico José Gomes, por 2-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, no jogo da 22.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Lusa /
Hamad I Mohammed - Reuters

VER MAIS
O avançado português, que não jogava há 15 dias devido a um diferendo com o fundo de investimento da Liga saudita, abriu o marcador, aos 18 minutos, seguindo-se o tento de Yahya, aos 80, para a equipa de Jesus, que também contou com João Félix no ‘onze’ titular.

Na tabela classificativa, o Al Nassr retomou o segundo lugar, com 52 pontos, menos um do que o líder, o Al Hilal, enquanto o Al Fateh, que teve Jorge Fernandes como titular, é 10.º, com 24.
PUB
PUB