Al Nassr de Ronaldo, Félix e Samu entra a perder na Champions asiática

No Estádio Tahnoun Bin Mohamed, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a formação da casa dominou o jogo todo e contou com a inspiração dos irmãos marroquinos El Houssine Rahimi e Soufiane Rahimi, que estiveram ligados aos quatro golos da partida.



El Houssine marcou os dois primeiros tentos, aos 25 e aos 63 minutos, e Soufiane fez o terceiro golo, aos 72, e assistiu o grego Georgios Giakoumakis aos 85 para o fecho da contagem.



O ala português Rafael Rodrigues, ex-Benfica, foi titular do lado dos anfitriões, campeões dos EAU, tendo sido substituído aos 69 minutos, enquanto que, no campeão saudita, Ronaldo e Félix jogaram todo o encontro, e Samu Costa saiu de campo aos 74 minutos.



Apesar da reação na ponta final do desafio, o Al Nassr, que tinha cedido no fim de semana o primeiro empate no campeonato da Arábia Saudita, frente ao Al Khaleej, de José Gomes, não conseguiu marcar e estreou-se na fase de liga da Champions asiática com uma derrota pesada.