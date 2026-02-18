Al Nassr defronta Al Wasl na `Champions 2` asiática

Um golo solitário do avançado Abdulrahman Ghareeb, logo aos dois minutos, foi suficiente para a formação de Riade - sem Cristiano Ronaldo e com João Félix a ser lançado aos 69 minutos - carimbar o acesso à próxima fase da prova, equivalente à Liga Europa da UEFA.



O Al Nassr que, como tem sido habitual nos jogos da 'Champions 2', poupou vários dos habituais titulares, tinha vencido fora há uma semana pelo mesmo resultado (1-0), e vai agora defrontar o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos (EAU) nos quartos de final.



A formação de Rui Vitória, e do internacional sub-21 luso Pedro Malheiro, afastou na terça-feira os iraquianos do Al Zawra e os embates contra os comandados de Jesus estão agendados para os dias 04 e 11 de março, primeiro nos EAU, e depois na Arábia Saudita.