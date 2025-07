Al Nassr derrota Toulouse na estreia de João Félix

A equipa treinada por Jorge Jesus entrou em campo com CR7 a capitão e João Félix a titular, ao lado de Ronaldo e Sadio Mané.





O Toulouse chegou à vantagem após os 20 minutos com um golo de Ghobo mas passados poucos minutos, um passe em profundidade de Brozovid encontrou Wesley que cruzou com conta, peso e medida para o remate e golo do empate de Cristiano Ronaldo.





Jorge Jesus trocou a equipa ao intervalo, com Ronaldo a ficar no banco. João Félix saiu por volta dos 60 minutos, rendido por Marran que viria a fazer o 2-1 final para o Al Nassr.