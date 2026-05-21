Al-Nassr é campeão saudita com bis de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus volta a vencer o cetro saudita, que tinha arrebatado em 2023/24, então no comando técnico do Al Hilal, reeditando os feitos de Nuno Espírito Santo, pelo Al Ittihad, em 2022/23, Leonardo Jardim e José Morais, ambos no Al Hilal, em 2020/21, tal como o falecido Artur Jorge, em 2001/02.





Jorge Jesus conquista com o Al Nassr o 24.º título da carreira



O técnico Jorge Jesus conquistou o 24.º título da sua carreira, o sexto no futebol da Arábia Saudita, ao levar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e João Félix, ao primeiro campeonato da sua história em quase uma década.



Com o triunfo sobre o Damac, por 4-1, na 34.ª e última jornada da Liga saudita, Jesus voltou a festejar um título, tal como já tinha feito pelo Al Hilal, que liderou por duas vezes, a última das quais entre 2023/24 e 2024/25.



Durante esse período, o treinador de 71 anos tornou-se pela primeira vez campeão saudita, levantou a Taça do Rei e ganhou duas Supertaças, prova que já tinha vencido em 2018, na sua primeira passagem pelo Al Hilal.



O último campeonato do Al Nassr tinha acontecido em 2018/19 com o também português Rui Vitória a 'meias' com Hélder Cristóvão.



A caminho das quatro décadas como treinador, a conquista da Taça Libertadores com o Flamengo, em 2019, aparece no topo do currículo de Jorge Jesus, assim com a vitória no Brasileirão e os três títulos de campeão nacional com o Benfica.



A carreira de Jesus começou em 1989/90, no Amora, e foi só em 2008 que o técnico nascido na Amadora alcançou algum troféu, na altura com o Sporting de Braga, vencendo a última edição da Taça Intertoto, prova que na altura dava acesso à Liga dos Campeões e à Taça UEFA.



Depois de muitos anos em clubes de média dimensão em Portugal, como Belenenses, União de Leiria, Vitória de Guimarães, Estrela de Amadora e Vitória de Setúbal, Jesus teve a sua primeira oportunidade num 'grande' em 2009/10 e foi com o Benfica que viveu os melhores momentos da carreira.



Em seis temporadas na Luz, o antigo médio conquistou três vezes a I Liga, levantou uma vez a Taça de Portugal, festejou por cinco vezes a Taça da Liga e iniciou uma temporada a vencer a Supertaça. Além dos títulos, Jesus levou duas vezes o Benfica à final da Liga Europa.



Seguiram-se três temporadas no rival Sporting, mas com pouco sucesso. A estadia em Alvalade apenas resultou uma Supertaça e numa Taça da Liga.



Depois de uma breve primeira passagem pela Arábia Saudita, Jesus aceitou com surpresa o convite do Flamengo, numa altura em que era pouco usual a contratação de treinadores portugueses nesse país, e viveu nova 'era dourada'.



Além da Libertadores, na altura a segunda do clube do Rio de Janeiro, a primeira desde 1981, e do Brasileirão, o técnico luso festejou ainda a Supertaça sul-americana e também a Supertaça brasileira.



Jesus deixou o Rio para regressar ao Benfica, mas a sequela na Luz acabou mal, sem nenhum título conquistado e uma saída a meio da segunda temporada.



Seguiu-se o Fenerbahçe, numa temporada de 2022/23 marcada pela conquista da Taça da Turquia, antes de voltar a rumar à Arábia Saudita, primeiro com o Al Hilal e agora com o Al Nassr.





c/Lusa

Em Riade, o senegalês Sadio Mane, após assistência de João Félix, colocou o Al Nassr em vantagem, aos 34 minutos, ampliada aos 52 por Kingsley Coman, numa partida em que Morlaye Sylla reduziu para os visitantes, aos 58, de grande penalidade, pouco antes de Cristiano Ronaldo 'bisar' para fechar a contagem, com tentos aos 63 e 81.A formação orientada por Jorge Jesus fechou o campeonato com 86 pontos, mais dois do que o Al Hilal, de Rúben Neves, segundo, que hoje se impôs, por 1-0, ao Al Fayha, num jogo em que o médio português foi titular.O Al Nassr, que conta com Cristiano Ronaldo desde 2023, conquistou o título de campeão da Arábia Saudita pela nona vez, seis anos depois da última vitória, em 2018/19, então sob o comando de Rui Vitória, que, nessa mesma época sucedeu a Hélder Cristóvão.