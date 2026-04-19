Al Nassr goleia e Ronaldo volta a faturar





(Com Lusa)

Na primeira titularidade de Cristiano Ronaldo na prova, o capitão da seleção nacional precisou de 11 minutos para abrir o marcador. Aos 24 minutos, após canto batido por João Félix, Inigo Martínez ‘dobrou’ a vantagem do Al Nassr. O 3-0 surgiu três minutos depois, com novo cruzamento de Félix para, desta vez, Al Amri a encostar para golo. A contagem foi encerrada por Sadio Mané, ao minuto 80.Ronaldo acabou substituído aos 67 minutos, nove depois de, também, João Félix ter sido rendido por Al Khaibari, numa prova em que Jorge Jesus tem jogado maioritariamente com as ‘segundas linhas’. Já do lado do Al Wasl, o internacional sub-21 português Pedro Malheiro completou os 90 minutos.O Al Nassr chegou, assim, à 18.ª vitória consecutiva em todas as provas e segue para as meias-finais da competição secundária da Liga dos Campeões Asiática, na qual defrontará o vencedor do duelo entre Al Ahli Doha e Al Hussein, que acontecerá às 20:00 (hora de Portugal Continental) de hoje. Na final da prova estão já os japoneses do Gamba Osaka.Esta eliminatória, que marcou a 16.ª vitória de Jesus frente a Rui Vitória, estava prevista para os dias 04 e 11 de março, tendo sido adiada devido ao conflito entre Estados Unidos e Irão e reformulada para uma eliminatória de jogo único.