Al-Nassr já apurado e sem Cristiano Ronaldo empata para a Champions asiática

Luís Castro apresentou um `onze` inicial apenas constituído por jogadores sauditas, deixando no `banco` alguns dos estrangeiros, como o português Otávio, o brasileiro Anderson, o espanhol Aymeric Laporte, o senegalês Sadio Mané e o costa-marfinense Seko Fofana.

O treinador luso não chegou sequer a convocar Cristiano Ronaldo, para o poupar, além do médio croata Marcelo Brozovic e do brasileiro Alex Telles.

O Istiklol adiantou-se no marcador aos 32 minutos, pelo médio Alisher Dzhalilov, mas o Al-Nassr restabeleceu o empate aos 50, pelo médio Abdulrahman Ghareeb.

O internacional português Otávio ainda foi lançado em jogo, aos 90+1 minutos, a render Abdulmajeed Al Sulaiheem, ainda a tempo de ver uma cartão amarelo, aos 90+4, além de Talisca e Seko Fofana, que entraram aos 74 e aos 85, respetivamente.

O Al-Nassr venceu o grupo, assegurando o apuramento para a fase seguinte, com 14 pontos, seguido dos iranianos do Persepolis, com oito, do Al-Duhail, com sete, e do Istiklol, com três.