Futebol Internacional
Al Nassr mantém liderança
João Félix marcou um golo na reviravolta do Al Nassr em casa do Al Fayha de Pedro Emanuel, por 3-1, que permite manter a liderança isolada do campeonato saudita, à 24.ª jornada.
Com este êxito, o Al Nassr passou a somar 61 pontos, mais dois do que o Al-Ahli, com 59, que havia ganho a meio da semana, por 1-0, em casa do Al-Riyadh.
O desafio nem começou bem para a formação de Jorge Jesus, já que, aos 11 minutos, Cristiano Ronaldo falhou um penálti, atirando ao lado, com a bola a roçar ainda no poste, num dia menos feliz do português, que saiu lesionado já na reta final da partida.
Para piorar o cenário, aos 45+2, um cruzamento na direita foi intercetado por Al Amri, que involuntariamente colocou a bola na sua própria baliza.
Na etapa complementar, aos 71, em contra-ataque, o francês Kingsley Coman cruzou para o senegalês Sadio Mané, que encostou para o empate, ao segundo poste.
João Félix contou com o poste para consumar a reviravolta, aos 80, com o português a participar igualmente no terceiro tento, quando, aos 85 minutos, Abdullah Al Hamdan, que entrou para o lugar do lesionado Ronaldo, tabelou com Félix e fez o definitivo 3-1.
O desafio nem começou bem para a formação de Jorge Jesus, já que, aos 11 minutos, Cristiano Ronaldo falhou um penálti, atirando ao lado, com a bola a roçar ainda no poste, num dia menos feliz do português, que saiu lesionado já na reta final da partida.
Para piorar o cenário, aos 45+2, um cruzamento na direita foi intercetado por Al Amri, que involuntariamente colocou a bola na sua própria baliza.
Na etapa complementar, aos 71, em contra-ataque, o francês Kingsley Coman cruzou para o senegalês Sadio Mané, que encostou para o empate, ao segundo poste.
João Félix contou com o poste para consumar a reviravolta, aos 80, com o português a participar igualmente no terceiro tento, quando, aos 85 minutos, Abdullah Al Hamdan, que entrou para o lugar do lesionado Ronaldo, tabelou com Félix e fez o definitivo 3-1.
(Com Lusa)