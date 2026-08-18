Al Nassr nos `oitavos` da Taça saudita com bis e assistência de João Félix

Em Riade, o espanhol Óscar Rodríguez ainda colocou os anfitriões em vantagem, mas o francês Mohamed Simakan igualou a passe de Félix, que bisou pelos campeões sauditas e viu Abdullah Al-Hamdan ampliar a reviravolta aos 37 minutos.



Félix e Samu Costa foram titulares pelo Al Nassr, detentor de cinco êxitos na Taça do Rei, enquanto o capitão Cristiano Ronaldo voltou a ficar ausente das opções na segunda partida da equipa de Riade em 2026/27.



Bruno Lage continua sem vencer ao serviço do Al Diriyah, após ter iniciado o campeonato com uma derrota na receção ao bicampeão asiático Al Ahli (1-0), ao contrário do Al Nassr, vitorioso em casa sobre o Al Fateh (3-0).



Nos outros jogos de hoje dos 16 ‘avos’, o Al Okhdood, do segundo escalão e orientado por Fabiano Flora, ganhou na receção ao primodivisionário Al Khaleej (2-0), de José Gomes, com dois golos de Rui Pedro, o primeiro de penálti.



Filipe Gouveia liderou o triunfo caseiro do secundário Al Jabalain sobre o Al Ettifaq (1-0), da divisão principal e duas vezes vencedor da Taça do Rei.



Jorge Mendonça não evitou a derrota do Al Najma, do segundo escalão, na receção ao Al Ittihad (3-0), que soma seis conquistas e fechou o marcador com um golo do internacional português Danilo Pereira