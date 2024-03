Al Nassr perde e arrisca ficar a 12 pontos do líder Al Hilal, de Jorge Jesus

A equipa treinada pelo português Luís Castro sentiu em demasia a falta de duas ‘pedras’ fundamentais como o internacional português Otávio, a contas com problemas físicos, e do brasileiro Anderson Talisca, que sofreu uma lesão de alguma gravidade e que é o terceiro melhor marcador do campeonato, a seguir ao seu colega Cristiano Ronaldo e ao avançado Aleksandar Mitrovic, do Al Hilal.



A equipa do Al Raed, atual 13.ª classificada da Liga saudita, adiantou-se no marcador aos 18 minutos, pelo avançado marroquino Karim El Berkaoui, mas o Al Nassr ainda conseguiu responder com o empate, aos 24, pelo médio Ayman Yahya.



No entanto, os visitantes acabariam por chegar à vitória na segunda parte, com golos de Mohammed Fouzain (46), outro avançado marroquino, e do médio Amir Sayoud (87).



Num dia de desinspiração coletiva, Cristiano Ronaldo também não fez a diferença, ressentindo-se das ausências de Otávio e Talisca, com quem estava muito rotinado, enquanto o guarda-redes português André Moreira esteve em bom plano na baliza do Al Raed.



Esta derrota pode ter comprometido as já escassas possibilidades do Al Nassr chegar ao título, visto que o Al Hilal, orientado pelo português Jorge Jesus, caso vença na sexta-feira na visita ao Al Riyadh, atual 15.º classificado, aumentará o avanço pontual na liderança para 12 pontos, quando faltam 11 jornadas para o final do campeonato.



De notar que o Al Nassr tinha empatado a quatro golos na jornada anterior em casa do último classificado, Al Hazem, e sofrido uma derrota na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática, frente ao Al-Ain, por 1-0, na segunda-feira.



Não obstante este mau momento da sua equipa, Cristiano Ronaldo continua a liderar a lista de melhores marcadores, com 22 golos, seguido do ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic, do Al Hilal, com 19, e de Talisca, que arrisca não voltar a jogar até final da competição, com 16.