Al Nassr vence com CR7 a marcar de penálti

Após uma primeira parte sem golos, o capitão da seleção portuguesa teve a oportunidade de abrir a contagem aos 65 minutos, da marca de 11 metros, porém, acertou no poste e o "nulo" manteve-se até aos 75, quando o atacante colombiano Jhon Durán marcou de cabeça, após cruzamento do senegalês Sadio Mané.



Já perto do final da partida, aos 90+7 minutos, Ronaldo foi derrubado na área adversária pelo guarda-redes e voltou a dispor de uma oportunidade para marcar de grande penalidade, que desta feita não desperdiçou, apontando o 24.º golo na 29.ª participação em jogos do campeonato.



No Al Nassr, o internacional luso Otávio também foi titular, saindo aos 86 minutos, enquanto, no Al Khaleej, alinharam todo o jogo os futebolistas portugueses Pedro Rebocho e Fábio Martins.



Com 33 rondas disputadas, o Al Nassr é o quarto classificado com 67 pontos, mas o melhor a que pode aspirar é subir a terceiro, uma vez que está a apenas um ponto do Al Qadisiya.



O Al Ittihad, de Danilo Pereira, tem 80 pontos e já garantiu o título de campeão, "roubando-o" ao Al Hilal, segundo com 72, de João Cancelo e Rúben Neves, que foi treinado até há pouco tempo por Jorge Jesus.



Só os dois primeiros classificados da Liga saudita têm direito a disputar a Liga dos Campeões asiáticos, juntando-se-lhes o Al Ahli, na condição de detentor do troféu.