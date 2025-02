Al Nassr vence fora e sobe a terceiro na liga saudita

Os visitantes estiveram praticamente toda a segunda parte em desvantagem numérica, por expulsão do defesa francês Simakan, o que levou o treinador, Stefano Pioli, a sacrificar o seu capitão, o português Cristiano Ronaldo, substituído para tentar segurar a vantagem tangencial com que se chegou ao intervalo.



O colombiano Jhon Durán, contratado em janeiro ao Aston Villa, de Inglaterra, foi a figura do jogo, marcando aos 32 minutos, então a fazer o 1-0 para o Al Nassr, e depois aos 88, no que foi o 3-1.



O Al Nassr chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, mas após o intervalo tudo se complicou, com o Al Ahli a pressionar muito mais e a chegar mesmo ao golo, que foi anulado, mas com Simakan a ser expulso, aos 47 minutos.



Na defesa da vantagem, Pioli retirou Cristiano Ronaldo aos 76 mintos, para reforçar a defesa, o que não chegou para impedir o golo do empate, marcado por Toney, aos 78.



Otávio, lesionado, já tinha saído aos 22 minutos, para a entrada de Aiman Yahya, que, contra a corrente do jogo, recolocou o Al Nassr na frente, aos 80 minutos.



Já depois do 3-1 feito por Durán, o Al Ahli ainda chegou ao seu segundo golo, marcado aos 90+8 por Sumayhan Al Nabit, que substituíra o ex-portista Galeno, já nos descontos.



O Al Nassr sobe ao terceiro lugar da liga saudita, com 44 pontos, menos cinco do que oAl Ittihad e menos três do que o Al Hilal, equipas que estão com um jogo a menos.