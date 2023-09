Os sauditas do Al Nassr, treinados pelo português Luís Castro, estreou-se hoje com um triunfo em casa dos iranianos do Persepolis, por 2-0, na fase de grupos da Liga dos Campeões asiática de futebol.

Já com os iranianos em desvantagem numérica, por expulsão de Sarlak (52 minutos), o Al Nassr, com Cristiano Ronaldo como capitão e Otávio no 'onze', chegou ao triunfo com golos de Abdulrahman Ghareeb (62) e Mohammed Qassem (72).



No outro encontro do Grupo E, o Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, e o Al-Duhail, do Qatar, empataram a zero.



Na próxima jornada, o Al Nassr recebe o Istiqlol Dushanbe, em 02 de outubro.