Al Nassr vence para a Liga saudita e aproxima-se do segundo lugar

Sem o português Cristiano Ronaldo e o senegalês Sadio Mané, que nÃo foram convocados, o Al Nassr teve de lutar muito para assegurar os três pontos, tanto mais que aos 18 minutos já perdia, com o golo de cabeça de Ramzi Solan.



Aos 25, o espanhol Aymeric Laporte repôs a igualdade, resultado com que se chegou ao intervalo.



Na segunda parte, o Al Nassr chegou finalmente à vantagem, com um golo que teve a participação de Otávio, jogador português que entrou a meio da primeira parte, ao perturbar a defesa contrária e deixar para o remate forte e colocado de Al-Hassan, aos 70 minutos.



Volvidos três minutos, o Damac empatou, com um excelente remate à meia volta do romeno Stanciu, mas foi já nos descontos, aos 90+4, que os visitantes conseguiram a vitória preciosa, através de Al-Ghanam.