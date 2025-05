Al Sharjah conquista segunda competição de clubes da Ásia

A jogar em casa em Singapura, os Sailors apostaram em Rui Pires e Diogo Costa de início, numa partida em que os golos só surgiram nos últimos 15 minutos – Ben Larbi adiantou os emirados aos 79, mas Costa assistiu Lestienne para o empate, aos 90+1.



A partida parecia encaminhar-se para tempo extra mas Meloni, no sétimo minuto de descontos, decidiu a contenda para uma equipa que conta com os ex-Benfica Adel Taarabt e Caio Lucas.



É o primeiro título continental para o Al Sharjah, que no passado já foi orientado por Manuel Cajuda e José Peseiro, hoje sob o comando do romeno Cosmin Olaroiu, que substituiu também Paulo Bento no comando da seleção dos Emirados Árabes Unidos.



Quanto ao Lion City, a primeira equipa da história de Singapura numa final continental, conta com três portugueses, Diogo Costa, Rui Pires e Tiago Martins, além de Francisco Couto, Dinando e Gonçalo Barbosa na equipa técnica.