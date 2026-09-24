Alaba assina pela Udinese





(Com Lusa)

“Tive muitas experiências e ganhei muito ao longo da minha carreira, mas uma coisa não mudou: quero ganhar outra vez. Não venho apenas para ser um dos mais experientes da equipa e é certo que não venho para acabar a carreira. Estou muito entusiasmado com este desafio”, disse Alaba, em declarações divulgadas pelo clube de Udine.No último verão, o jogador, de 34 anos, fechou um ciclo de cinco anos em Madrid, que foi marcado por várias lesões, entre as quais uma rotura do ligamento cruzado anterior de um joelho no final de 2023, que o afastou dos relvados por mais de um ano.Alaba, que capitaneou a Áustria no último Campeonato do Mundo, somou 132 jogos pelos ‘merengues’, tendo conquistado dois títulos de campeão espanhol e duas Ligas dos Campeões, entre outros.Antes, o polivalente austríaco tinha passado 13 anos no Bayern Munique, com um empréstimo ao Hoffenheim pelo meio. Na Baviera, viveu o seu período de maior fulgor, com mais de 400 partidas e 10 títulos de campeão alemão.Com cinco jornadas concluídas da Serie A, a Udinese ocupa o 13.º lugar.