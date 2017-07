Alan Ruschel vai voltar a jogar pela Chapecoense

Lusa 28 Jul, 2017, 19:57 | Futebol Internacional

“A Associação Chapecoense de Futebol informa que, após uma decisão conjunta da direção, do departamento de futebol e do próprio atleta - que se apresenta apto para atuar -, o regresso oficial do lateral Alan Ruschel aos relvados acontecerá no dia 07 de agosto, no particular contra o Barcelona, no Camp Nou”, aponta o 11.º classificado do campeonato brasileiro, em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.



Ruschel, de 27 anos, tem estado em recuperação desde o acidente, que tirou a vida a 71 pessoas, incluindo a maioria do plantel da ‘Chape’, que viajava para Medellín, Colômbia, para defrontar o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana.



Para o emblema de Chapecó, o regresso do lateral é “um passo importante na sua superação e no processo de reconstrução do clube”, pelo que decidiram ‘aproveitar’ “um dos templos do futebol mundial” e a “importância e magnitude da partida realizada” para o acontecimento.



De entre os seis sobreviventes, o guarda-redes Jackson Follmann integrou a equipa técnica do clube, depois de ter sido amputado a uma perna, e Neto continua em recuperação das lesões sofridas.