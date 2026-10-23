Futebol Internacional
Alarme no Bayern de Munique. Vincent Kompany levado para o hospital
Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, foi transportado de urgência para o hospital esta sexta-feira, depois de se ter sentido mal durante um treino e ter tido um ligeiro desmaio. O clube confirmou que o técnico belga de 40 anos encontra-se em estado estável.
O incidente ocorreu no centro de treinos do clube. Um helicóptero de emergência médica chegou a aterrar no local, mas o transporte definitivo para uma unidade hospitalar de Munique foi efetuado por uma ambulância, acompanhada por um médico de emergência.Infeção viral prévia
Kompany chegou a falhar conferências de imprensa e treinos no início da semana, mas esteve no banco no empate de quarta-feira (2-2) frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões.Posição oficial do Bayern de Munique
O diretor desportivo do clube sublinhou que a saúde do treinador é a "prioridade absoluta". Kompany permanecerá internado sob observação para realizar exames de diagnóstico complementares. Durante o período de ausência, os restantes membros da comissão técnica assumem interinamente a orientação do plantel principal.
Kompany já se encontrava debilitado devido a uma infeção viral forte contraída na semana anterior. O próprio treinador admitiu recentemente que "não ouviu o seu corpo" e continuou a exercer funções em esforço. Nos últimos dias, o vírus provocou-lhe fortes dores nas pernas, dificuldades de mobilidade e afetou antigas cicatrizes físicas.
Durante a goleada por 6-1 contra o RB Leipzig, o treinador passou grande parte do jogo sentado e necessitou de descansar num sofá no seu gabinete.
Kompany chegou a falhar conferências de imprensa e treinos no início da semana, mas esteve no banco no empate de quarta-feira (2-2) frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões.Posição oficial do Bayern de Munique
O diretor desportivo do clube sublinhou que a saúde do treinador é a "prioridade absoluta". Kompany permanecerá internado sob observação para realizar exames de diagnóstico complementares. Durante o período de ausência, os restantes membros da comissão técnica assumem interinamente a orientação do plantel principal.