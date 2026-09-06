Alavés ultrapassa Real Madrid





(Com Lusa)

No País Basco, o argentino Lucas Boye foi o herói do emblema de Vitória, depois de ter assinado um ‘hat-trick’ (27, 51 e 68 minutos), com Mariano Diaz (36) e Pablo Ibañez (90) a marcaram os outros golos dos anfitriões no jogo da quarta jornada.O melhor que o emblema de Pamplona conseguiu fazer foi encurtar distâncias com duas finalizações de Ante Budimir (46 e 64).Com este triunfo, o Alavés ascendeu ao segundo posto, com 10 pontos, contra os 12 do líder isolado FC Barcelona, com o Real Madrid, de José Mourinho, a ocupar o último lugar do pódio, com nove.À mesma hora, Málaga e Levante, do treinador português Luís Castro, empataram sem golos no sul de Espanha.