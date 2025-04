Aleksander Ceferin acha que Mundial com mais de 60 seleções é "má ideia"

"Acho que não é uma boa ideia para o Campeonato do Mundo em si e também não é uma boa ideia para eliminatórias e o calendário da UEFA", foi assim que o presidente da UEFA falou sobre a ideia de o Mundial poder vir a ter 64 seleções.





A ideia foi avançada pelo presidente da Federeção Uruguaia de Futebol e teve resposta de Aleksander Ceferin durante o 49.º Congresso da UEFA, revelando que foi apanhado de surpresa. "Ninguém sabia que esta proposta ia ser lançada", continuou.





A FIFA, liderada por Gianni Infantino, garantiu ainda não ter decidido nada mas explicou que tem de analisar todas as possibilidades.





A ideia de Ignacio Alonso era ter este número de seleções a participarem já no Mundial2030, que vai ser organizado por Espanha, Portugal e Marrocos, com Argentina Uruguai e Paraguai a receberem os primeiros jogos para celebrar o centenário do primeiro Mundial alguma vez disputado.





Já em 2026, no Mundial a ser organizado de forma tripartida por Estados Unidos, Canadá e México vai contar com 48 seleções, um aumento em relação ao campeoanto do Mundo do Catar, que foi conquistado pelo Argentina.





