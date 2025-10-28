Alemanha afasta França e encontra Espanha na final da Liga das Nações feminina

As gaulesas, que tinham perdido fora por 1-0, ainda igualaram a eliminatória, por Melvin Malard, logo aos três minutos, mas as germânicas deram a volta, com tentos de Nicole Anyomi, aos 12, e Klara Buhl, que já tinha marcado em Dusseldorf, aos 50.



Clara Mateo ainda restabeleceu a igualdade, aos 89 minutos, dando emoção à parte final do encontro, mas as comandadas de Christian Wück seguraram o empate.



Na final, a Alemanha, terceira na primeira edição, em 2024, com um 2-0 aos Países Baixos, depois de perder por 2-1 com a França nas meias-finais, vai defrontar a Espanha, que venceu hoje na Suécia por 1-0, após o 4-0 caseiro face às nórdicas.



Em Gotemburgo, Alexia Putellas marcou o tento das comandadas de Sonia Bermúdez, aos 75 minutos, com um remate colocado, na área, depois de uma assistência de Claudia Pina, numa jogada entre as duas jogadoras do FC Barcelona que tinham ‘bisado’ em Espanha.



A avançada Cristina Martín-Prieto, jogadora do Benfica, entrou ao intervalo nas espanholas, substituindo Eva Navarro.



O título vai ser decidido a duas mãos, marcadas para 28 de novembro e 02 de dezembro.



Em 2024, as espanholas, então lideradas por Montserrat Tomé bateram na final a França por 2-0, num só jogo, disputado em Sevilha, com golos da Bola de Ouro Aitana Bonmatí (32 minutos) e de Mariona Caldentey (53).