Alemanha avança para as meias-finais do Euro feminino

As alemãs marcaram encontro com a campeã do mundo Espanha nas meias-finais após resistirem a uma expulsão no primeiro quarto de hora, de Hendrich (13 minutos), que gerou um penálti convertido por Geyoro, aos 15.



Apesar da desvantagem prematura, as germânicas não baixaram os braços e, aos 26, empataram por Nusken, que viria a falhar um penálti no segundo tempo, aos 69, para forçar o prolongamento.



Durante o que restou do tempo regulamentar e prolongamento, Ann-Katrin Berger ‘brilhou’ na baliza alemã, perante as ofensivas francesas, com várias defesas, tendo sido depois a protagonista do desempate por grandes penalidades.



A veterana guarda-redes defendeu dois penáltis, de Majri e de Sombath, e converteu ela mesma um dos remates, apurando a sua seleção para uma 11.ª meia-final de um Europeu nas últimas 12 participações.



As meias-finais opõem, então, a Alemanha à Espanha e a Inglaterra, campeã em título, à Itália.