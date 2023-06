Alemanha cede empate frente à Ucrânia na festa do seu 1.000.º jogo

O jogo, que se realiza exatamente um ano e dois dias antes do arranque do Euro2024 e também foi de solidariedade com a Ucrânia, mostrou a 'Mannschaft' pouco inspirada, evitando a derrota mesmo nos períodos de desconto, através de Joshua Kimmich (90+1).



Nicklas Fullkrug abriu o marcador para os germânicos, aos seis minutos, após o que os ucranianos foram muito mais eficazes, conseguindo por três vezes chegar ao golo, com justiça.



Victor Tsyganov aos 18 e 56 minutos, foi hoje o marcador 'de serviço' para a seleção da Ucrânia, enquanto o outro golo dos visitantes foi marcado na própria baliza, por Antonio Rudiger, a desviar um remate de Mykhaylo Mudryk (23).



Foi apenas nos últimos 10 minutos que os germânicos conseguiram evitar o que seria a primeira derrota com os ucranianos, em nove jogos.



Primeiro, aos 83 minutos, com Kai Havertz, a reduzir para a diferença mínima. Depois, o mesmo jogador ganhou um penálti, que o capitão Kimmich converteu em golo, no primeiro minuto extra.



O selecionador alemão, Hansi Flick, optou hoje por um esquema bem ofensivo, mas com pouco sucesso, a exemplo da recente derrota em casa com a Bélgica, deixando alguma incertezas sobre a equipa.



A Ucrânia nunca foi um adversário fácil e esteve muito bem no contra-ataque, como bem se viu no seu primeiro golo, com a bola a chegar da baliza ao meio-campo adversário com três jogadores apenas envolvidos na jogada rápida.



O maior domínio territorial da Alemanha, sobretudo na segunda parte, foi quase sempre inseguro, sem criar ocasiões de remate.



Os 35.000 espetadores no estádio Wezer, de Bremen, ficam com algumas razões para preocupações, a um ano do Europeu que a Alemanha vai organizar.