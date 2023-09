Alemanha falha vingança com Japão e acaba humilhada em casa

Em 23 de novembro de 2022, em Doha, a ‘mannschaft’ esteve a vencer e a seleção nipónica deu a volta ao marcador, na parte final do encontro, começando a desenhar o percurso dos comandados de Hans-Dieter Flick na prova.



Hoje, em Wolfsburgo, sob arbitragem do português João Pinheiro, o Japão, com o sportinguista Morita no ‘onze’, começou a vencer, aos 11 minutos, com um golo de Junya Ito.



Leroy Sane ainda empatou, aos 19, mas, três minutos depois, Ayase Ueda recolocou a seleção asiática na frente.



O resultado só começou a roçar o escândalo perto do fim, com o golo de Takuma Asano, aos 90, e de Ao Tanaka, aos 90+2, ambos a jogarem na Alemanha, no Bochum e no Fortuna Dusseldorf, respetivamente.



A Alemanha, anfitriã do Euro2024, somou o quinto jogo seguido sem vencer e a terceira derrota seguida, sempre em jogos particulares, depois do desaire com Polónia (1-0), Colômbia (2-0), que se seguiram ao empate com Ucrânia (3-3) e à derrota com a Bélgica (3-2).



A última vitória germânica remonta a 25 de março último, quando venceu o Peru (2-0).



Hansi Flick sucedeu a Joachim Löw em 2021, tendo permanecido no cargo mesmo depois da eliminação na fase de grupos do Mundial2022, no Qatar.



Na terça-feira, a Alemanha recebe, em Dortmund, a França, vice-campeã do mundo, igualmente em jogo de preparação.