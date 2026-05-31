Alemanha goleia Finlândia





(Com Lusa)

A 14 dias da estreia na fase final da principal competição internacional de seleções, os germânicos alcançaram a terceira vitória em outros tantos testes, num resultado construído por Deniz Undav (34 e 57 minutos), que saiu lesionado na segunda parte, Florian Wirtz (48) e Jamal Musiala (63).A equipa orientada por Julian Nagelsmann vinha de vitórias na receção à Suíça (4-3) e na receção ao Gana (2-1), ambas na paragem de março, e contou na ficha de jogo com 24 dos 26 convocados para o Mundial2026.O guarda-redes Manuel Neuer ficou de fora, devido a lesão, enquanto o avançado Kai Havertz ainda não integrou o estágio da Alemanha, tendo marcado no sábado o golo dos ingleses do Arsenal na final da Liga dos Campeões, cujo troféu foi revalidado pelos franceses do Paris Saint-Germain no desempate por penáltis (4-3), após 1-1 no fim dos 120 minutos.A Alemanha, campeã do mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014, vai cumprir mais um jogo particular em 06 de junho, frente aos Estados Unidos, em Chicago, antes de defrontar o estreante Curaçau, a regressada Costa do Marfim e o Equador no Grupo E da primeira fase do Mundial2026.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e integra pela primeira vez 48 seleções, incluindo Portugal, num total de 104 jogos, sob inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.