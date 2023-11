Alemanha perde em Viena com a Áustria

Os golos dos austríacos, que também já garantiram uma vaga na fase final do Euro2024, foram marcados pelo médio Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, aos 29 minutos, e pelo médio Christoph Baumgartner, que também joga na Alemanha, no Leipzig, aos 73.De notar que os alemães jogaram em inferioridade numérica a partir dos 49 minutos, por expulsão do internacional Leroy Sane, que viu um cartão vermelho direto.A Alemanha, que tem vaga assegurada no Europeu, por ser o país organizador, somou o seu terceiro jogo consecutivo de preparação para a fase final sem vencer, depois de ter empatado a dois golos com o México, nos Estados Unidos, em outubro, e de ter perdido com a Turquia em casa, por 3-2, há um mês.Noutro dos jogos particulares realizados, a Polónia, que vai disputar o play-off de apuramento para a fase final do Euro2024, recebeu e venceu a Letónia, por 2-0, com golos do médio Przemyslaw Frankowski, que alinha nos franceses do Lens, aos sete minutos, e do avançado Robert Lewandowski, do FC Barcelona, aos 48.Finalmente, a República da Irlanda, afastada da fase final do Euro2024, recebeu em Dublin a congénere da Nova Zelândia, mas não foi além de um empate a um golo, apesar de ter marcado primeiro, aos 28 minutos, pelo avançado Adam Idah, com os neozelandeses a restabelecer o empate aos 59, por Matthew Garbett.