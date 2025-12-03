Alemanha recebe Europeu feminino de futebol em 2029

A seleção germânica será anfitriã pela terceira vez na história da competição e procura consolidar-se na posição de equipa mais vitoriosa do Euro Feminino.







O último europeu feminino de futebol, realizado na Suíça em julho deste ano, consagrou a Inglaterra como bicampeã europeia, depois de bater a seleção espanhola nas grandes penalidades.

A seleção mais vitoriosa da competição continua a ser, ainda assim, a Alemanha com oito títulos, que se prepara para receber a 15ª edição do torneio.O anúncio feito pela UEFA esta tarde em Nyon, na Suíça, retira da corrida à preparação do UEFA Women's EURO 2029 a candidatura da Polónia e a proposta de Dinamarca e Suécia de receberem, em conjunto, a competição a realizar-se daqui a quatro anos.Portugal também fazia parte destas contas, mas a Federação Portuguesa de Futebol anunciou, a duas semanas da decisão final, a intenção de retirar a candidatura à organização do europeu, na qual começou a trabalhar em setembro de 2024, ainda com Fernando Gomes na liderança do organismo.O próximo europeu feminino de futebol joga-se no verão de 2029 e conta 16 seleções em prova, que vão jogar em oito estádios da Alemanha. As cidades confirmadas são:Munique: Munich Football ArenaDortmund: BVB Stadion DortmundFrankfurt: Frankfurt ArenaCologne: Cologne StadiumDüsseldorf: Düsseldorf ArenaLeipzig: Leipzig StadiumHanôver: NiederachsenstadionWolfsburg: Wolfsburg ArenaNa mesma cerimónia, a UEFA anunciou que Portugal vai receber, pela primeira vez, o Euro feminino de sub-19 em 2028, seguindo-se à Bósnia-Herzegovina (2026) e à Hungria (2027).“Portugal é um país que sabe acolher e já demonstrou que é capaz de organizar eventos desta dimensão”, reagiu Pedro Proença, presidente da FPF, à escolha da entidade que rege o futebol europeu.