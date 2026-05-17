Futebol Internacional
Alemanha soma nono título no Europeu sub-17 de futebol feminino
A Alemanha sagrou-se hoje campeã europeia feminina de futebol de sub-17 pela nona vez, ao vencer a França por 1-0 na final disputada no Windsor Park, em Belfast, recuperando um título que lhe escapava há quatro anos.
O golo decisivo surgiu aos 29 minutos, por intermédio de Marie Kleemann.
A seleção francesa, que procurava o segundo título em três anos, tentou reagir na segunda parte, mas encontrou uma Alemanha sólida, eficaz na gestão do resultado e determinada em recuperar o domínio histórico na competição.
Com este triunfo na Irlanda do Norte, a Alemanha volta a erguer o troféu e reforça o seu estatuto como potência do futebol feminino jovem, somando nove troféus (2008, 2009, 2012, 2016, 2017, 2019, 2022 e 2026).
Já a França regressou à final de um Europeu três anos depois de conquistar o título em 2023, na Estónia, onde derrotou a Espanha por 3-2.
Esta foi a terceira final entre estas seleções. A Alemanha venceu a primeira, em 2008, por 3-0, e voltou a superiorizar-se quatro anos depois, novamente em Nyon, na Suíça, dessa vez através do desempate por grandes penalidades.
Para chegar à final, a França eliminou a Noruega nos penáltis (3-1) após um empate a uma bola, enquanto a Alemanha superou a Espanha também da marca dos 11 metros (4-3), depois de 0-0 no tempo regulamentar, nas meias-finais.
As quatro semifinalistas — França, Alemanha, Noruega e Espanha — garantiram também a presença no Mundial Sub-17 de 2026, que se realizará em Marrocos, juntando-se à Polónia, vencedora do play-off frente à Inglaterra (2-0).
As sub-17 portuguesas não marcaram presença no torneio, tendo ficado pela Ronda de Elite, após um ‘nulo’ com a Espanha na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Portugal só marcou presença em três fases finais, em 2014, 2019, quando chegou às meias-finais, e 2024.
