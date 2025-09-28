Alemão Daniel Siebert apita o Chelsea-Benfica

Em Londres, o juiz de 41 anos vai ter como auxiliares os também germânicos Jan Seidel e Rafael Foltyn e o seu compatriota Sascha Stegemann será o quarto árbitro.

Siebert volta a apitar esta temporada o clube da Luz, e também José Mourinho, depois de ter estado no Fenerbahçe-Benfica (0-0), da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da `Champions`, numa altura em que os turcos eram liderados por Mourinho e os lisboetas ainda por Bruno Lage.

Em Stamford Bridge, Mourinho vai fazer o seu regresso à Liga dos Campeões, prova que conquistou por duas vezes, pelo FC Porto (2003/04) e pelo Inter Milão (2009/10), depois de seis anos de ausência.

O Chelsea foi também a `casa` do treinador português durante sete temporadas (2004/05 a 2007/08 e de 2013/14 a 2015/16), tendo conquistado três Premier Leagues e uma Taça de Inglaterra com os londrinos.

O encontro está agendado para terça-feira, às as 20:00.