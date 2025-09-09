Alemão Domenico Tedesco sucede a Mourinho como treinador do Fenerbahçe

“Domenico Tedesco foi nomeado treinador principal da equipa A de futebol profissional do nosso clube. O treinador, com quem foi fechado um acordo para assinar um contrato de dois anos, será auxiliado por Gökhan Gönül, um dos nossos ex-capitães que vestiu nossa camisola por muitos anos”, escreveu o ‘gigante’ do lado asiático de Istambul, em comunicado.



Tedesco, de 39 anos, nascido no sul de Itália, comandava os destinos da seleção belga desde 2023, cargo que deixou em janeiro último, e torna-se, agora, no 10.º treinador do clube turco nos últimos cinco anos.



Mourinho foi dispensado do ‘Fener’ em 29 de agosto, na sequência da eliminação no play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões contra o Benfica (0-0, em Istambul, e 1-0, em Lisboa).



O técnico luso, de 63 anos, que esteve pouco de um ano na Turquia, comandou o ‘Fener’ em 62 jogos, que se saldaram por 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, com 137 golos marcados e 71 sofridos.

