Alessandro Nesta está de volta ao Monza

", lê-se num curto comunicado no portal de Internet do emblema transalpino.O antigo internacional italiano, campeão do mundo em 2006, que se destacou ao serviço do AC Milan, foi despedido pelo lanterna-vermelha da Serie A em 23 de dezembro, depois de ter conseguido apenas uma vitória em 17 jogos no campeonato.Mas o seu sucessor, Salvatore Bocchetti, que tinha assinado contrato até 2027, não chegou a "aquecer" o lugar, somando seis derrotas em sete jogos na liga transalpina, levando o Monza a recorrer novamente a Nesta.O Monza soma 13 pontos em 24 jornadas e está oito pontos abaixo da "linha de água".