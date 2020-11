Alex Telles voltou aos treinos com o plantel do Manchester

De acordo com a informação divulgada no site do clube, Alex Telles voltou a treinar com o plantel, que prepara o encontro com o Everton, equipa do português André Gomes, da oitava jornada da liga inglesa de futebol.



Na quarta-feira, com o português Bruno Fernandes em campo, o Manchester sofreu a primeira derrota na edição 2020/21 da Liga dos Campeões em futebol, ao ‘tombar’ por 2-1 no reduto dos estreantes turcos do Basaksehir, em encontro da terceira jornada.



Na liga inglesa, a equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer segue “apenas” na 15.ª posição, com sete pontos, menos nove do que o Liverpool, que lidera.



A infeção de Alex Telles com o novo coronavírus foi anunciada em 28 de outubro pelo técnico dos ‘reds’, que garantiu que o lateral brasileiro estava assintomático.



